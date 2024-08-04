Джокович обыграл Алькараса и впервые завоевал золото Олимпиады

Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Карлоса Алькараса в финале Олимпиады-2024 в Париже — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Игра продолжалась 2 часа 52 минуты.

Серб сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 6. На счету Алькараса 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 8.

37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.

21-летний Алькарас уступил в первом в карьере олимпийском финале и стал обладателем серебряной медали.

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).