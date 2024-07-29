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Сегодня, 18:52

Рууд вышел в третий круг Олимпиады-2024

Руслан Минаев
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Норвежец Каспер Рууд победил итальянца Андреа Вавассори во втором круге турнира в одиночном разряде Олимпиады-2024 — 4:6, 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа 6 минут. Рууд за игру реализовал 2 брейк-пойнта из 7. У Вавассори — 1 из 2.

В третьем круге 9-я ракетка мира сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло, который обыграл француза Уго Умбера (7:5, 6:7 (5:7), 7:5).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Каспер Рууд (Норвегия) — Андреа Вавассори (Италия) — 4:6, 6:4, 6:3

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Уго Умбер (Франция) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5

«Stade Roland Garros».

Теннис
Каспер Рууд
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