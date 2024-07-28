Надаль провел тренировку и сыграет в одиночном разряде на Олимпиаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль примет участие в матче против венгра Мартона Фучовича на Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Marca, 38-летний испанец провел тренировку на корте имени Филиппа Шатрие под присмотром врача сборной Испании. Он занимался в паре со своим соотечественником Давидом Феррером. Отмечается, что у Надаля не наблюдалось никаких проблем с травмированным бедром во время разминки.

В субботу, 27 июля, Надаль вместе с Карлосом Алькарасом одержал победу в первом круге парного турнира на Играх. Однако позже он поставил под сомнение свое участие в одиночке.

Матч Надаля и Фучовича должен пройти вторым запуском на центральном корте на стадионе «Ролан Гаррос».