Надаль поздравил Джоковича с победой в финале Олимпиады

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил серба Новака Джоковича с победой на Олимпийских играх в Париже (Франция). В финале он обыграл Карлоса Алькараса на двух тай-брейках — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

«Новак, поздравляю с оформлением «Золотого «Шлема», а также с достижением того, чего ты хотел. Молодец», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

37-летний Джокович впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине.