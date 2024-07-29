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Париж-2024

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Надаль — о матче с Джоковичем на Олимпиаде: «Вероятно, он явный фаворит»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями в преддверии матча второго круга теннисного турнира на Олимпиаде в Париже против серба Новака Джоковича.

В игре первого раунда испанец в трех сетах одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:1, 4:6, 6:4.

«Конечно, прекрасно играть против одного из двух самых больших соперников, которые у меня были в карьере, особенно на этом корте. Но ситуации для Джоковича и для меня совершенно разные. Он очень силен. Я не был очень конкурентоспособным в течение последних двух лет, так что, вероятно, он явный фаворит. Я постараюсь показать лучшие качества на корте, и посмотрим, как далеко я смогу зайти и сколько проблем смогу создать для него», — заявил Надаль.

Для Надаля и Джоковича это будет 60-е очное противостояние. На данный момент счет в личных встречах в пользу серба — 30-29. В последний раз теннисисты встречались на Открытом чемпионате Франции 2022 года — тогда в 1/4 финала победа осталась за испанцем.

Олимпийский теннисный турнир продлится до 4 августа.

Источник: nbcolympics.com
Теннис
Олимпиада
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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