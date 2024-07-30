Надаль и Алькарас вышли в четвертьфинал парного теннисного турнира Олимпиады-2024

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас в матче второго круга парного турнира Олимпиады-2024 обыграли голландцев Таллона Грикспура и Уэса Колхофа.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 10:2. На счету испанцев 3 эйса, 3 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из 7.

В четвертьфинале Надаль и Алькарас встретятся с американцами Остином Крайчеком и Радживом Рамом.