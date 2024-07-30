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Париж-2024

Сегодня, 21:01

Надаль и Алькарас вышли в четвертьфинал парного теннисного турнира Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас в матче второго круга парного турнира Олимпиады-2024 обыграли голландцев Таллона Грикспура и Уэса Колхофа.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 10:2. На счету испанцев 3 эйса, 3 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из 7.

В четвертьфинале Надаль и Алькарас встретятся с американцами Остином Крайчеком и Радживом Рамом.

Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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