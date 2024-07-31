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Париж-2024

Сегодня, 21:49

Надаль и Алькарас не смогли выйти в полуфинал парного теннисного турнира Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас в четвертьфинале парного турнира Олимпиады-2024 уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершился со счетом 2:6, 4:6. На счету испанцев 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале Крайчек и Рам встретятся с чехами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.

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Парный разряд

1/4 финала

Раджив Рам / Остин Крайчек (США) — Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль (Испания) — 6:2, 6:4

«Stade Roland Garros».

Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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