Надаль и Алькарас не смогли выйти в полуфинал парного теннисного турнира Олимпиады-2024
Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас в четвертьфинале парного турнира Олимпиады-2024 уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершился со счетом 2:6, 4:6. На счету испанцев 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В полуфинале Крайчек и Рам встретятся с чехами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Парный разряд
1/4 финала
Раджив Рам / Остин Крайчек (США) — Карлос Алькарас / Рафаэль Надаль (Испания) — 6:2, 6:4
«Stade Roland Garros».
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