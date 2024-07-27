Надаль и Алькарас победили в первом матче парного турнира на Олимпиаде-2024

Испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас победили аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени в первом круге турнира среди пар на Олимпийских играх в Париже.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Встреча длилась 1 час 49 минут.

Надаль и Алькарас реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. Гонсалес и Мольтени — 2 из 5.

Во втором круге парного турнира Олимпиады-2024 испанцы сыграют с победителями матча Таллон Грикспур/Уэсли Колхоф (Нидерланды) — Мартон Фучович/Фабиан Марожан (Венгрия).