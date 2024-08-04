Испанки Букса и Соррибес-Тормо завоевали бронзу в парном разряде Олимпиады-2024

Испанские теннисистки Кристина Букса и Сара Соррибес-Тормо обыграли представительниц Чехии Каролину Мухову и Линду Носкову в матче за третье место парного разряда Олимпиады-2024 — 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Носкова и Мухова один раз подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных. У Буксы и Соррибес-Тормо ни одного эйса, ни одной двойной и пять реализованных брейков из девяти.

Букса и Соррибес-Тормо стали бронзовыми призерами Игр-2024 в парном разряде.

Золотые медали турнира оспорят российский дуэт Мирра Андреева — Диана Шнайдер с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. Решающий матч пройдет 4 августа.

«СЭ» проведет прямую трансляцию финала парного турнира Олимпийских игр в Париже.