МОК сформировал комиссию для присуждения нейтрального статуса теннисистам

Международный олимпийский комитет (МОК) сформировал комиссию по присуждению нейтрального статуса для допуска российских теннисистов на Олимпиаду в Париже, сообщили ТАСС в ITF.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске российских теннисистов до участия в Олимпиаде-2024. Спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, если будут соответствовать требованиям к отбору и допуску.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.