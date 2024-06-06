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Сегодня, 21:18

МОК сформировал комиссию для присуждения нейтрального статуса теннисистам

Виктория Кравченко
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Международный олимпийский комитет (МОК) сформировал комиссию по присуждению нейтрального статуса для допуска российских теннисистов на Олимпиаду в Париже, сообщили ТАСС в ITF.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что если не будет отказов и всех допустят, то у мужчин на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о допуске российских теннисистов до участия в Олимпиаде-2024. Спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, если будут соответствовать требованиям к отбору и допуску.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Источник: https://tass.ru/sport/21024249
Шамиль Тарпищев
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