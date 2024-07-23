МОК использовал кадры с российским теннисистом Хачановым на презентации вещания Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) использовал видеофрагменты с российским теннисистом Кареном Хачановым на презентации вещания Олимпийских игр 2024 года.

Трансляция презентации проходит на YouTube-канале организации. Во время выступления генерального директора службы олимпийского телерадиовещания Янниса Экзархоса на экране были показаны кадры выступления Хачанова на Олимпиаде в Токио, где россиянин завоевал серебро в одиночном разряде. Также в ролике появился российский гимнаст Артур Далалоян — олимпийский чемпион 2020 года.

Оба спортсмена отказались от участия в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. Из россиян на летней Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.