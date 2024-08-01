Мирра Андреева: «За мороженым в олимпийскую деревню придем с золотыми медалями»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что хочет сходить в олимпийскую деревню за мороженым.

— Вы говорили, что хотите попробовать мороженое в Олимпийской деревне. Поход придется отложить.

— Да, но это к лучшему. Полуфинал, скорее всего, будет уже завтра. Когда сходим? Даже не знаю... Да, придем пробовать мороженое уже с золотыми медалями.

В четвертьфинальном матче парного турнира Андреева и Диана Шнайдер обыграли олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5.

В полуфинале Олимпиады они встретятся с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.