Мирра Андреева: «Мы специально проиграли предпоследний гейм, чтобы все было по сценарию»

Мирра Андреева с юмором отреагировала на выход в финал парного турнира на Олимпиаде-2024

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в финал парного турнира с Дианой Шнайдер на Олимпиаде-2024 в Париже.

— Выиграть с первого матч-бола и без нервов? Ну, нет — это будет нарушением традиции, так нельзя (Смеется.). На самом деле мы специально проиграли предпоследний гейм, чтобы все было по сценарию, — передает слова Андреева корреспондет «СЭ».

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.