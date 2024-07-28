Мирра Андреева проиграла Линетт в первом круге Олимпиады

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила Магде Линетт из Польши в первом круге олимпийского теннисного турнира — 3:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 29 минут.

Россиянка сделала 2 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Линетт 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге польская теннисистка сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Теннис

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Одиночный разряд

1-й круг

Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:4

Диан Парри (Франция) — Надя Подороска (Аргентина) - 7:6 (8:6), 7:5

Марта Костюк (Украина) — Лулу Сун (Новая Зеландия) - 6:4, 6:3