Андреева — о Крейчиковой и Синяковой: «Это опытные спортсменки, но и мы не промах»

Российская теннисистка Мирра Андреева, выступающая в паре с Дианой Шнайдер, поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала Олимпиады-2024 против Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой.

«Это опытные спортсменки, но и мы не промах. Постараемся сыграть на максимум. Даже если что-то не будет получаться, пойдём до конца. Думаю, у нас все получится», — сказала Андреева.

Во втором круге россиянки одержали победу над канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес — 6:4, 6:0.