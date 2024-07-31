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Париж-2024

Сегодня, 19:26

Андреева — о Крейчиковой и Синяковой: «Это опытные спортсменки, но и мы не промах»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Российская теннисистка Мирра Андреева, выступающая в паре с Дианой Шнайдер, поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала Олимпиады-2024 против Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой.

«Это опытные спортсменки, но и мы не промах. Постараемся сыграть на максимум. Даже если что-то не будет получаться, пойдём до конца. Думаю, у нас все получится», — сказала Андреева.

Во втором круге россиянки одержали победу над канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес — 6:4, 6:0.

Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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