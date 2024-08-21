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Париж-2024

Сегодня, 21:16

Андреева — об игре с Медведевым в миксте: «Не прямо в восторге, но было неплохо»

Виктория Кравченко
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Мирра Андреева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что чувствовала во время выступления на Олимпиаде в Париже.

«Это жесть. Я думала, что умру», — сказала Андреева на YouTube-канале What The Vlog.

Спортсменка также рассказала о выступлении в миксте с теннисистом Даниилом Медведевым. Она заявила, что до ужаса волновалась.

«Честно говоря, ожидала худшего. В целом могу сказать, что играла неплохо. Понравилось ли мне? Не прямо в восторге, но было неплохо», — добавила теннисистка.

Российский дуэт уступил в первом круге олимпийского турнира Саре Эррани и Андреа Вавассори (Италия) — 3:6, 2:6.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани и стали обладательницами серебряных медалей. Эти медали — единственные для российских спортсменов в Париже.

Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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