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Мирра Андреева — Магда Линетт: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады

Андреева сыграет с Линетт на Олимпиаде в Париже 28 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт в матче 1-го круга Олимпийского теннисного турнира в воскресенье, 28 июля. Время начала матча — ориентировочно после 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня. Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию. Также прямые видеотрансляции можно посмотреть бесплатно в социальной сети ВКонтакте.

Теннисистки провели между собой одну очную встречу на турнирах WTA, которая состоялась в 2023 году. Тогла в матче 1/16 финала грунтовых соревнований категории WTA-1000 в Мадриде победу одержала Мирра Андреева со счетом 6:3, 6:3.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

Теннис
Мирра Андреева
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