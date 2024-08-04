Мирра Андреева и Диана Шнайдер: результаты и статистика на Олимпийских играх 2024

4 августа россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини в финале теннисного турнира Олимпиады-2024 в парном разряде. Начало — после 16.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпиады в Париже. В России федеральные телеканалы не покажут Игры. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте МОК по регистрации.

Статистика выступления Андреевой и Шнайдер на Олимпиаде:

1-й круг. Андреева / Шнайдер — Томлянович / Гадеки — 6:3, 2:6, 7:6 (10:6)

2-й круг. Дабровски / Фернандес — Андреева / Шнайдер — 4:6, 0:6

1/4 финала. Андреева / Шнайдер — Синякова / Крейчикова — 6:1, 7:5

1/2 финала. Букша /Соррибес-Тормо — Андреева / Шнайдер 1:6, 2:6

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер впервые в карьере выступают на Олимпийских играх.

Мирра также выступала в одиночном разряде, где вылетела в первом круге, уступив Магде Линетт — 3:6, 4:6. Также Андреева вместе с Даниилом Медведевым была заявлена в миксте, смешанная пара вылетела на старте турнира, проиграв Эррани и Вавассори — 3:6, 2:6. Подробнее о российской теннисистке читайте в нашем материале.

Диана выступала в одиночном разряде, дошла до второго круга, уступив Сиюй Ван — 3:6, 1:6. Подробнее о россиянке читайте в нашем материале.