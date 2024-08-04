Мирра Андреева: «Итальянки в финале лучше справились с давлением, чем мы»

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер оценили свою игру в финале парного турнира Олимпиады-2024 с итальянками Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10).

— Почему так изменилась ситуация после первого сета?

Андреева: У итальянок был прекрасный сезон, они больше играют вместе. Мы знали, что будет сложно. Они лучше справились с давлением, чем мы. Это теннис, какие-то моменты игроки лучше переживают. В важных розыгрышах они были агрессивнее, быстрее. У нас нет выбора — только принять это.

Шнайдер: У них есть стиль, они знают, как будут играть каждый матч, почти в любой ситуации. Мы сыграли много матчей здесь, было непросто. Мы молоды и с серебром. Думаю, в будущем у нас хорошие шансы как у пары.

Андреева: У меня были мысли — а что, если мы не выиграем золото? Что, если мы будем вести по ходу матча и проиграем? В этом плане у меня есть давление, мысли наслаиваются. И таких мыслей будет все больше с увеличением числа важных матчей.