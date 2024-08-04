Мирра Андреева — о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Для меня это не имеет значения»

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер на пресс-конференции ответили на вопрос о выступлении в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) на Олимпиаде в Париже.

— Как ощущения от того, что вы представляете AIN, а не Россию?

Андреева: Для меня это не имеет значения. Не знаю ответа, честно. Я просто выхожу и бьюсь.

Шнайдер: Мы здесь, чтобы показывать лучший результат, и мы горды им.

4 августа россиянки стали обладательницами серебряных медалей на Олимпиаде в Париже. В финале парного турнира они уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини — 6:2, 1:6, 7:10.