Мирра Андреева — о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Для меня это не имеет значения»
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер на пресс-конференции ответили на вопрос о выступлении в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) на Олимпиаде в Париже.
— Как ощущения от того, что вы представляете AIN, а не Россию?
Андреева: Для меня это не имеет значения. Не знаю ответа, честно. Я просто выхожу и бьюсь.
Шнайдер: Мы здесь, чтобы показывать лучший результат, и мы горды им.
4 августа россиянки стали обладательницами серебряных медалей на Олимпиаде в Париже. В финале парного турнира они уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини — 6:2, 1:6, 7:10.
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