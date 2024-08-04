Андреева и Шнайдер вышли в финал женского парного теннисного турнира Олимпиады

На официальном сайте МОК началась прямая трансляция женского парного финала теннисного турнира на Олимпиаде-2024. За золотую медаль борются россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер и итальянки Сари Эррани и Ясмин Паолини. Матч проходит на корте Филиппа Шатрие теннисного комплекса «Ролан Гаррос».

На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция финала Андреева / Шнайдер — Эррани / Паолини в перекличке соревновательного дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Андреева и Шнайдер выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. Статистику выступления российских теннисисток вы можете изучить в отдельном материале. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана впервые в карьере приехали на Олимпийские игры.

Сегодня, 4 августа, завершается олимпийский турнир по теннису в Париже-2024. Результаты и календарь остальных дисциплин доступен на нашем сайте.