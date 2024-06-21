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Париж-2024

Сегодня, 16:15

Меликар-Мартинес недовольна непопаданием в состав сборной США на Олимпиаду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская теннисистка Николь Меликар-Мартинес отреагировала на непопадание в состав сборной США на Олимпиаду-2024 в Париже.

Меликар-Мартинес занимает девятое место в рейтинге WTA в парном разряде.

«Многие спрашивали о моем невызове, поэтому я давно хочу уточнить, что случилось. Я абсолютно готова представлять сборную США в Париже, но, к сожалению, меня не выбрали. Эта новость глубоко огорчает меня, так как я мечтала оказаться в команде и побороться за медаль.

Согласно правилам, десятерым лучшим спортсменам гарантировано участие, при условии, что спортсмен выдвинут от своей страны. Однако, поскольку моя страна не выдвинула мою кандидатуру, я не вошла в команду. Я не могу представить себе другой вид спорта, в котором можно быть топ-1 в своей стране и входить в топ-10 мирового рейтинга, но не попасть в команду», – написала американка в соцсетях.

Олимпийский турнир по теннису в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос». Участие в соревнованиях примут 172 спорстмена в 5 дисциплинах (одиночный разряд как для мужчин, так и для женщин; парный разряд, а также микст с участием как женщины, так и мужчины).

 

Теннис
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