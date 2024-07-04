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Париж-2024

Сегодня, 14:04

Медведев сыграет в паре с Сафиуллиным на Олимпиаде-2024, Андреева — с Шнайдер

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, кто из российских теннисистов сыграет в парном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже.

Как сообщает Международная федерация тенниса (ITF), Даниил Медведев будет играть в паре с Романом Сафиуллиным, Мирра Андреева — с Дианой Шнайдер, а Екатерина Александрова вместе с Еленой Весниной. Однако участие Весниной пока не одобрено Международным олимпийском комитетом (МОК).

Спортсмены, которые выступят в смешанном разряде на Играх-2024, будут названы 24 июля.

4 июля ITF опубликовала список теннисистов, которые сыграют на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде. В него вошли 6 российских спорстменов.

Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Мирра Андреева
Роман Сафиуллин
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