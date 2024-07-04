Медведев сыграет в паре с Сафиуллиным на Олимпиаде-2024, Андреева — с Шнайдер

Стало известно, кто из российских теннисистов сыграет в парном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже.

Как сообщает Международная федерация тенниса (ITF), Даниил Медведев будет играть в паре с Романом Сафиуллиным, Мирра Андреева — с Дианой Шнайдер, а Екатерина Александрова вместе с Еленой Весниной. Однако участие Весниной пока не одобрено Международным олимпийском комитетом (МОК).

Спортсмены, которые выступят в смешанном разряде на Играх-2024, будут названы 24 июля.

4 июля ITF опубликовала список теннисистов, которые сыграют на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде. В него вошли 6 российских спорстменов.