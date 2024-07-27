Медведев поделился ожиданиями от игры с Андреевой в миксте на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступлений в миксте Олимпийских игр-2024 в паре с Миррой Андреевой.

«Мне тоже интересно, как это будет. Мы с ней даже не виделись. Но я знал, что хочу играть микст. Андрей [Рублев] и Карен [Хачанов], если бы не отказались участвовать здесь, то у нас с ними была бы борьба (за право сыграть с Андреевой в паре — прим. «СЭ»). Мне кажется, это очень интересный микст, из него может что-то получиться», — приводит слова Медведева ТАСС.

В пятницу, 26 июля, Андреева выиграла турнир WTA в румынских Яссах. В финальном матче 17-летняя теннисистка обыграла свою соотечественницу Элину Аванесян.

Соперниками Медведева и Андреевой в первом круге смешанного разряда Игр-2024 станут итальянцы Андреа Вавассори и Сара Эррани.

Олимпийский теннисный турнир продолжится до 4 августа.