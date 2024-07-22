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Париж-2024

Сегодня, 09:42

Медведев и Шнайдер вошли в число сеянных на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Стали известны списки сеянных теннисистов на Олимпийский турнир в Париже.

Россиянка Диана Шнайдер получила 16-й номер посева среди женщин, Даниил Медведев оказался с 5-м номером у мужчин.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа. Среди россиян выступят: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

Женский посев:

1. Свентек

2. Гауфф

3. Рыбакина

4. Паолини

5. Пегула

6. Чжен

7. Саккари

8. Коллинз

9. Крейчикова

10. Остапенко

11. Наварро

12. Вондроушева

13. Костюк

14. Векич

15. Хаддад-Майя

16. Шнайдер

Мужской посев:

1. Синнер

2. Джокович

3. Алькарас

4. Зверев

5. Медведев

6. Де Минаур

7. Хуркач

8. Рууд

9. Фритц

10. Циципас

11. Пол

12. Умбер

13. Руне

14. Музетти

15. Баэс

16. Филс

Олимпиада
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
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