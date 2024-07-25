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Медведев и Сафиуллин получили соперников в первом круге парного разряда Олимпиады-2024

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В четверг, 25 июля, состоялась жеребьевка теннисного олимпийского турнира в Париже.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в первом круге парного разряда Игр-2024 сыграют против немецкого дуэта Кевин Кравиц — Тим Пюц.

Также своих соперников на старте олимпийского турнира узнали испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Они встретятся против аргентинской пары Максимо Гонсалес — Андрес Мольтени.

Теннисный турнир на Играх-2024 пройдет с 27 июля по 4 августа.

Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
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