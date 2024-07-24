Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 14:31

Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявку на соревнования по теннису в смешанном разряде на Олимпиаде-2024.

В миксте выступят россияне Даниил Медведев и Мирра Андреева. Также в заявке значатся еще 19 пар: Лаура Зигемунд и Александр Зверев (Германия), Мария Саккари и Стефанос Циципас (Греция), Каролин Возняцки и Хольгер Руне (Дания), Елена Рыбакина и Александр Бублик (Казахстан), Чжэн Циньвэнь и Чжан Чжичжэнь (Китай), Кори Гауфф и Тэйлор Фритц (США), Виктория Голубич и Стэн Вавринка (Швейцария).

Соревнования по теннису пройдут на Олимпиаде-2024 с 27 июля по 4 августа. Кроме Медведева и Андреевой в качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 выступят россияне Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
Мирра Андреева
0
Читайте также
Российский блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции
Ефимова раскритиковала условия проживания на финале Кубка России
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
«Трактор» сражается за Кузнецова, «Динамо» верит в новенького из США. Трансферные новости КХЛ
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
«Полиция требует QR-код у годовалого ребенка!» Олимпиада-2024 вызывает больше ненависти, чем позитива
Аргентина — Марокко: смотреть трансляцию матча Олимпиады 2024
Медведев не будет жить в Олимпийской деревне
Баскетбол 3х3 (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
МОК утвердил форму, в которой на Олимпиаде будет выступать российская батутистка Бладцева
Депутат ЛНР Уваров поделился мнением об отказе российским журналистам в освещении Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев не будет жить в Олимпийской деревне

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости