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Сегодня, 21:57

Медведев и Андреева могут сыграть в миксте на Олимпиаде-2024

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Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева могут выступить в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.

«Планируем, что Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде. Впрочем, тут есть время до 24 июля», — сказал Тарпищев.

На предыдущей Олимпиаде российские теннисисты завоевали три медали: в финале одиночного разряда Карен Хачанов уступил в финале немцу Александру Звереву и стал серебряным призером главного старта четырехлетия. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова стали лучшими в парном турнире, обыграв в решающей встрече Аслану Карацеву и Елене Весниной.

Источник: ТАСС
Сборная России по теннису
Даниил Медведев
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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