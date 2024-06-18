Медведев и Андреева могут сыграть в миксте на Олимпиаде-2024

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева могут выступить в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.

«Планируем, что Медведев и Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде. Впрочем, тут есть время до 24 июля», — сказал Тарпищев.

На предыдущей Олимпиаде российские теннисисты завоевали три медали: в финале одиночного разряда Карен Хачанов уступил в финале немцу Александру Звереву и стал серебряным призером главного старта четырехлетия. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова стали лучшими в парном турнире, обыграв в решающей встрече Аслану Карацеву и Елене Весниной.