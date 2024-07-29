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Маррей — о камбэке в парном разряде на Олимпиаде: «Я всегда стараюсь бороться и находить способы пройти дальше»

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей отреагировал на выход во второй круг олимпийского теннисного турнира в парном разряде.

В воскресенье, 28 июля, Маррей вместе с соотечественником Дэниелом Эвансом победил японцев Таро Даниэля и Кэя Нисикори в стартовой встрече, отыгравшись с 5 матчболов. Матч завершился со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 11:9 в пользу британцев.

«В моей карьере было много матчей, в которых я совершал камбэк. Возможно, порой я не выглядел победителем или люди думали, что я не должен был побеждать. Временами у меня была эта психологическая устойчивость и сила. Я действительно горжусь этой стороной вещей. Я выигрывал встречи после двух проигранных сетов чаще, чем кто-либо в нашем виде спорта раньше. Я всегда старался изо всех сил бороться и находить способы пройти дальше, но в этот раз я бы точно не смог сделать это в одиночку. Мы с Эвансом были одной командой. Он сыграл огромную роль в этом матче и очень помог мне», — приводит Mirror слова Маррея.

В следующем круге британцы сыграют с победителями матча Сандер Жилле/Йоран Флиген (Бельгия) — Артур Филс/Уго Умбер (Франция).

Ранее Маррей снялся с одиночного турнира Игр-2024 в Париже. Эта Олимпиада станет последним турниром в профессиональной карьере 37-летнего теннисиста.

Источник: Mirror
Теннис
Олимпиада
Энди Маррей
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