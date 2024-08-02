Маррей: «Я хотел бы увидеть Джоковича с золотой медалью»

Британский теннисист Энди Маррей после завершения своего выступления на Олимпиаде в Париже пожелал, чтобы серб Новак Джокович завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Играх-2024.

«Я хотел бы увидеть Новака Джоковича с золотой медалью. Это явно много значит для него, что заметно по тому, как он играет за Сербию в Кубке Дэвиса или олимпийских матчах. Было бы здорово, если бы он все же смог это сделать», — заявил Маррей.

В четвертьфинале теннисного турнира на Олимпийских играх Джокович победил грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Он стал самым возрастным игроком, дошедшим до 1/2 финала на Олимпиадах в одиночном разряде. На данный момент Джоковичу 37 лет 73 дня.

В полуфинале турнира вторая ракетка мира встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.