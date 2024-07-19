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Париж-2024

Сегодня, 20:27

Котов объяснил, почему решил принять участие в Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Павел Котов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Павел Котов поделился ожиданиями от участия в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

«Для меня это будет новый опыт. Немного переживаю. Надеюсь, что с честью смогу представить свою страну.

Мне уже не привыкать [к давлению], потому что, когда ты играешь на больших стадионах против известных игроков, очень часто поддерживают твоего соперника, а не тебя. Я к этому привык.

Олимпийские игры в теннисе – тоже очень важная веха. Все-таки турниры «Большого шлема» проводятся по четыре каждый год, а Олимпиада раз в четыре года. Не уверен, что смогу участвовать в следующей Олимпиаде, поэтому решил, что стоит сыграть, показать свой лучший теннис и постараться добиться наилучшего результата», – сказал Котов в эфире РБК.

Кроме Котова, в качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 выступят теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

В качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 выступят теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

 
Даниил Медведев, Евгений Тихонцов. Белорусы опередили Россию на Олимпиаде. Игры начнутся при счете 16:15

 

Теннис
Олимпиада
Павел Котов
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