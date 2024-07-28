Котов объяснил поражение от Вавринки на старте Олимпийских игр

Российский теннисист Павел Котов прокомментировал свое поражение от швейцарца Стэна Вавринки в первом круге олимпийского турнира.

«Было очень сложно с самого начала матча. Возможно, сказалось давление на всех тех, кто приехал сюда из России. Совсем ничего не получалось на корте, соперник очень классно отыграл, взял реванш за «Ролан Гаррос». Могу только поздравить его и пожелать удачи», — цитирует Котова «Чемпионат».

Во втором круге Вавринка сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Алексей Попырин (Австралия).

Олимпийский теннисный турнир продлится до 4 августа.