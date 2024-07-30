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Сегодня, 17:02

Гауфф раскритиковала судей после вылета с Олимпиады: «Надеюсь, однажды игра станет честной»

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Кори Гауфф.
Фото Global Look Press

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф раскритиковала судей после поражения от представительницы Хорватии Донны Векич в третьем круге олимпийского турнира — 6:7 (7:9), 2:6.

В одном из эпизодов встречи Гауфф отбила подачу соперницы, при этом ответный удар хорватки приземлился около задней линии. Линейный судья сначала зафиксировал промах Векич, из-за чего американка не оставила мяч в игре. Главный рефери на вышке посчитал, что удар Векич все же попал в игровое поле, и присудил ей очко.

«Это несправедливо. Вы, ребята, несправедливы ко мне. Я надеюсь, что однажды игра станет честной, но пока это не так», — сказала Гауфф в диалоге с главным арбитром.

В четвертьфинале одиночного разряда Игр-2024 Векич встретится с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и украинкой Мартой Костюк.

Теннис
Олимпиада
Кори Гауфф
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