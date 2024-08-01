Коллинз пожаловалась на условия на Олимпиаде в Париже: «Здоровье спортсменов не является приоритетом»

Американская теннисистка Даниэль Коллинз раскритиковала условия на Олимпиаде в Париже.

30-летняя спортсменка обвинила организаторов Олимпиады в отсутствии достаточного количества бутылок с холодной водой. По ее словам, «здоровье спортсменов не является приоритетом» на соревнованиях.

«Я чуть не потеряла сознание, когда уходила с корта, а потом три часа пролежала на медицинском столе. Это сильно повлияло на мое тело. Когда у тебя судороги по всему телу, когда ты перенес тепловой удар, очень трудно выступать», — приводит слова Коллингз AFP.

31 июля Коллингз не доиграла матч против Иги Свентек в 1/4 финала олимпийского теннисного турнира. Она снялась в третьем сете.