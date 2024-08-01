Китаянка Циньвэнь стала первым теннисистом из Азии, который пробился в финал Олимпиады в одиночном разряде
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала первой азиаткой, которая вышла в финал турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх, сообщает Opta.
В полуфинале Парижа-2024 она обыграла первую ракетку мира Игу Свентек из Польши — 6:2, 7:5.
В финале турнира китаянка сыграет с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Донна Векич (Хорватия).
21-летняя Чжэн станет первой представительницей Китая, завоевавшей медаль Олимпиады в женском одиночном разряде.
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