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Париж-2024

Сегодня, 16:17

Китаянка Циньвэнь стала первым теннисистом из Азии, который пробился в финал Олимпиады в одиночном разряде

Руслан Минаев
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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала первой азиаткой, которая вышла в финал турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх, сообщает Opta.

В полуфинале Парижа-2024 она обыграла первую ракетку мира Игу Свентек из Польши — 6:2, 7:5.

В финале турнира китаянка сыграет с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Донна Векич (Хорватия).

21-летняя Чжэн станет первой представительницей Китая, завоевавшей медаль Олимпиады в женском одиночном разряде.

Теннис
Олимпиада
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