Кербер выбила Осаку в первом круге Олимпиады-2024
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер победила японку Наоми Осаку в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже — 7:5, 6:3.
Матч длился 1 час 9 минут. Кербер сделала за игру 3 эйса и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. У Осаки — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
Во втором круге Кербер сыграет с румынкой Жаклин Кристиян.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Ангелик Кербер (Германия) — Наоми Осака (Япония) — 7:5, 6:3
«Stade Roland Garros»
Новости