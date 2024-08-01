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Париж-2024

Сегодня, 13:45

Карлос Алькарас — Томми Пол: смотреть трансляция матча Олимпийских игр 2024

Матч 1/4 финала олимпийского теннисного турнира Алькарас — Пол пройдет 1 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Американский теннисист Томми Пол встретится с испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Олимпийских игр 2024 в четверг, 1 августа. Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию очередного соревновательного дня Олимпиады в Париже. Российские телеканалы не покажут Игры-2024. В прямом эфире трансляцию матча Пол — Алькарас можно смотреть бесплатно на официальном сайте МОК.

Олимпийский турнир по теннису в Париже проходит с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос». Матчи примет знаменитый теннисный комплекс, расположенный в XVI округе Парижа, на краю Булонского леса. В Париже-2024 будут разыграны 5 комплектов наград в теннисе.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Карлос Алькарас и&nbsp;Даниил Медведев. Теннис на Олимпийских играх 2024 в Париже: расписание, участники и кто из россиян выступает

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