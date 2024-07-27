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Алькарас — о шансах достичь успеха с Надалем в парном разряде: «Будет сложная задача»

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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от стартового матча Олимпиады-2024 в парном разряде, где его партнером будет Рафаэль Надаль.

В первом круге Алькарас и Надаль сыграют против аргентинского дуэта Андрес Мольтени — Максимо Гонсалес.

«Будет сложная задача. В конце концов, мы сыграем против пары, которая привыкла играть вместе. У них был хороший год, и с ними будет очень непросто. Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Если получится так, думаю, что мы сможем выиграть первый матч вместе», — приводит слова Алькараса Marca.

Матч первого круга Олимпийских игр в Париже состоится в субботу, 27 июля.

Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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