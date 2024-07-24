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Париж-2024

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Алькарас: «Нет лучшего способа дебютировать на Играх, чем в паре с Надалем»

Алина Савинова
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3-я ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился мыслями в преддверии старта теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже.

«Нет лучшего способа дебютировать на Играх, чем в паре с Рафой. Мы сделаем все возможное. Будем играть с огромным желанием, большим энтузиазмом. Надеюсь, зрители смогут насладиться нашей игрой. Но мы не думаем, что сможем завоевать медаль только за счет имени», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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38-летний Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016. Для 21-летнего Алькараса это будут дебютные Игры.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос».

Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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