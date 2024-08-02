Алькарас обратился к Маррею: «Поздравляю с легендарной карьерой и с тем, что ты стал примером для всех»

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к британцу Энди Маррею, который провел последний матч в карьере.

«Для меня было честью делить корт с тобой, Энди! Поздравляю с легендарной карьерой и с тем, что ты стал примером для всех. У тебя всегда будет здесь фанат!» — написал Алькарас в социальной сети.

37-летний Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также Маррей дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов на турнирах ATP.