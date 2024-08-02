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Париж-2024

Сегодня, 07:32

Алькарас обратился к Маррею: «Поздравляю с легендарной карьерой и с тем, что ты стал примером для всех»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к британцу Энди Маррею, который провел последний матч в карьере.

«Для меня было честью делить корт с тобой, Энди! Поздравляю с легендарной карьерой и с тем, что ты стал примером для всех. У тебя всегда будет здесь фанат!» — написал Алькарас в социальной сети.

Дэниэл Эванс и&nbsp;Энди Маррей (справа). Маррей завершил карьеру после поражения на Олимпиаде в парном разряде

37-летний Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также Маррей дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов на турнирах ATP.

Теннис
Карлос Алькарас
Энди Маррей
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