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Сегодня, 18:44

Алькарас – о поражении от Джоковича в финале Олимпиады: «Однажды я привезу золотую медаль в Испанию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после поражения от серба Новака Джоковича в финале олимпийского турнира в одиночном разряде.

21-летний испанец уступил в двух сетах – 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). Игра продолжалась 2 часа 52 минуты. Алькарас завоевал первую олимпийскую медаль в карьере.

«Больно проигрывать так, как я в этом матче. Новак играл великолепно. Он заслужил это. В трудные моменты он повышал свой уровень. Я немного разочарован, но, честно говоря, покину корт с высоко поднятой головой. Я отдал все, что у меня было. Борьба за Испанию была для меня всем. Горжусь тем, как сыграл сегодня.

Я всегда хочу побеждать, но я должен гордиться, получив серебряную медаль. Думаю, у меня выходит отличная карьера. Надеюсь, она будет продолжаться. Я почти уверен, что мой момент придет. Однажды я привезу золотую медаль в Испанию. Я буду ждать этого момента и работать ради него. Сейчас я должен получать удовольствие от завоевания серебра», – приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

37-летний Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпийских игр-2008 в Пекине.

Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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