Алькарас сыграет с Сафиуллиным в третьем круге Олимпиады-2024
Испанец Карлос Алькарас обыграл нидерландца Таллона Грикспура во втором круге теннисного турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024 — 6:1, 7:6 (7:3).
Матч длился 1 час 48 минут.
Третья ракетка мира вышел в третий круг и встретится с россиянином Романом Сафиуллиным, который обыграл аргентинца Томаса Этчеверри (6:0, 7:6 (7:1).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Карлос Алькарас (Испания) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:1, 7:6 (7:3)
«Stade Roland Garros».
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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