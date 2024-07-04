Карацева и Кудерметову не допустили на Олимпиаду

Российские теннисисты Аслан Карацев и Вероника Кудерметова не примут участие в Олимпиаде в Париже.

Сегодня Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала заявку на Олимпиаду в Париже. В нее вошли шесть россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Карацев и Кудерметова, которых также изначально заявляла Федерация тенниса России (ФТР) не попали в итоговые списки.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на соревнования в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования по теннису на Олимпийских играх пройдут с 27 июля по 4 августа.