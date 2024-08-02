Кафельников ожидает победу Андреевой и Шнайдер в полуфинале Олимпиады-2024

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала Олимпиады-2024 в парном женском разряде между Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер и Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо.

«Ожидания от игры такие же, как и у всех — победа», — сказал Кафельников «СЭ».

Андреева и Шнайдер сыграют с Букшей и Соррибес-Тормо в пятницу, 2 августа. Ориентировочное время начала — в 13.00 по московскому времени.

Денис Сафронов