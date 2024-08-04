Кафельников назвал обидным поражение Андреевой и Шнайдер в финале Олимпиады

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного турнира Олимпиады-2024.

Российские теннисистки уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани — 6:2, 1:6, 7:10.

«Обидное поражение», — сказал Кафельников «СЭ».

До этого единственный раз россиянки выходили в финал парного теннисного турнира на Играх-2016 в Рио: тогда Елена Веснина и Екатерина Макарова обыграли швейцарок Тимеа Бачински и Мартину Хингис.

Софья Грецкая