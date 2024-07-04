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Париж-2024

Сегодня, 13:32

ITF подтвердила участие шести российских теннисистов в Олимпиаде в одиночном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Шесть российских теннисистов сыграют на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде, сообщает Международная федерация тенниса (ITF).

У мужчин выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. У женщин сыграют Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Кроме того, в парном разряде с Александровой может сыграть Елена Веснина, но участие последней пока не одобрено Международным олимпийском комитетом (МОК).

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на соревнования в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования по теннису на Олимпийских играх пройдут с 27 июля по 4 августа.

Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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