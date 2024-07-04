ITF подтвердила участие шести российских теннисистов в Олимпиаде в одиночном разряде

Шесть российских теннисистов сыграют на Олимпиаде в Париже в одиночном разряде, сообщает Международная федерация тенниса (ITF).

У мужчин выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. У женщин сыграют Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Кроме того, в парном разряде с Александровой может сыграть Елена Веснина, но участие последней пока не одобрено Международным олимпийском комитетом (МОК).

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на соревнования в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Соревнования по теннису на Олимпийских играх пройдут с 27 июля по 4 августа.