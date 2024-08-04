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Сегодня, 20:45

Итальянские теннисистки Эррани и Паолини повторили достижение 36-летней давности

Виктория Кравченко
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Итальянка Сара Эррани и Жасмин Паолини стали первой парой, выигравшей золотую медаль в женском парном разряде на Олимпийских играх после поражения в стартовом сете со времен выступления американок Зины Гаррисон и Пэм Шрайвер в Играх в Сеуле в 1988 году.

В финальном поединке итальянки обыграли российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер — 2:6, 6:1 (10:7).

Эррани и Паолини принесли Италии первое в истории золото Олимпийских игр в теннисе.

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