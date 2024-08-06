Роднина: «Андреева и Шнайдер завоевали медаль для себя, для страны и для наших болельщиков»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала выступление российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх-2024.

«У нас в стране не транслируют Олимпиаду, спортсмены поехали в ограниченных количествах. Все это приводит к падению интереса для всех, поэтому не смотрела Олимпийские игры, но за наших девочек очень рада. Все было в такой борьбе и так неожиданно. Конечно, у нас не могли поехать все спортсмены из-за странных отборов. Но даже в такой сложной ситуации теннисистки смогли выйти в финал, где очень достойно боролись.

А вот решать, награждать их в России или нет, будет ОКР. Они будут обращаться к правительству, чтобы наши теннисистки получили премии. Не надо волноваться на этот счет. Я счастлива, что девочки показали себя. Они завоевали медаль для себя, для страны и для наших болельщиков», — цитирует Sport24 Роднину.

Российские теннисистки в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10) и стали обладательницами серебряных медалей.