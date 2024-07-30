Свентек обыграла китаянку Сиюй и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек обыграла в двух сетах китаянку Ван Сиюй и вышла в четвертьфинал одиночного турнира Олимпийских игр-2024 — 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 51 минуту. Свентек ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. У Сю один эйс, ни одной двойной и два реализованных брейка из восьми.

В четвертьфинале олимпийского турнира Свентек встретится с американкой Даниэль Коллинс (9-я ракетка мира).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг

Ига Свентек (Польша) — Ван Сиюй (Китай) — 6:3, 6:4

«Stade Roland Garros».