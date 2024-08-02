Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 19:39

Губерниев — о выходе Андреевой и Шнайдер в финал Олимпиады: «Весь мир знает, что девчонки из России»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Губерниев.
Фото Мария Успенская

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выходе россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финал Олимпийских игр в Париже.

«Это важнейшая история для развития спорта в стране! Поздравляю всех! Скептики и хейтеры посрамлены в очередной раз! А все мы верим твердо в героев олимпийского спорта», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

За золотую медаль в парном разряде Андреева и Шнайдер сыграют с итальянским дуэтом Сара Эррани/Ясмин Паолини, которые являются третьими «сеяными» на турнире. Финал состоится 4 августа.

Диана Шнайдер
Дмитрий Губерниев
Мирра Андреева
3
3
Читайте также
Французский тренер задержан за драку с полицейскими в Париже
В трансляции Олимпиады-2024 показали флаг России вместо СССР
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Олимпиада 2024, 2 августа: расписание и результаты дня
Чесноков считает, что у Андреевой и Шнайдер хорошие шансы победить на Олимпиаде в Париже
Мирра Андреева выбрала между победой на Олимпиаде и турнире «Большого шлема»
Свищев: «Финал Олимпийских игр — большое достижение для теннисисток, и почетно для всего российского спорта»
Чесноков восхищен успехом Шнайдер и Андреевой на Играх-2024: «Поздравляю всех россиян, невероятная победа»
Андреева — об игре в 1/4 финала Олимпиады: «В начале чувствовала себя зажато, нервничала больше обычного»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что у Андреевой и Шнайдер хорошие шансы победить на Олимпиаде в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости